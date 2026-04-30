Ponte primo maggio 4 milioni di italiani in viaggio e 2 milioni di arrivi dall’estero

Durante il ponte del primo maggio, circa quattro milioni di italiani hanno deciso di partire, mentre due milioni di turisti stranieri sono arrivati nel paese. Questi numeri segnalano un aumento rispetto agli anni precedenti e indicano un inizio anticipato delle attività turistiche in vista della stagione estiva. Le principali destinazioni sono state le località di mare e le città d'arte, con un flusso di visitatori che si è concentrato soprattutto nel fine settimana.

ROMA - Il ponte del 1° maggio si conferma come un vero e proprio avvio anticipato della stagione estiva. Cna Turismo e Commercio stima circa 16 milioni di presenze complessive, concentrate su tre pernottamenti medi, che corrispondono a oltre 6,5 milioni di arrivi sull’intero territorio nazionale. Il turismo domestico rappresenterà l’asse portante del ponte, con circa 4 milioni di turisti italiani e 11 milioni di presenze, a conferma di una scelta orientata a vacanze vissute per l’intero periodo disponibile, di prossimità e ad alto valore esperienziale, nonostante il caro-vita e l’aumento dei costi energetici. Il contributo dei turisti...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ponte primo maggio, 4 milioni di italiani in viaggio e 2 milioni di arrivi dall’estero Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Federalberghi, 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggioSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte primo maggio 2026, dove vanno gli italiani? Mare e città d'arte le mete preferite; 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Ponte del primo maggio, pesa il caro carburantiTraffico intenso sulle strade e autostrade, soprattutto in direzione mare, per il ponte del primo maggio. E gli emiliano-romagnoli, secondo stime di Confcommercio, sono in testa in Italia per gli spos ... rainews.it Ponte del Primo maggio, 4 milioni di italiani in viaggio e 2 milioni di arrivi dall'esteroIl ponte del 1 maggio si conferma come un vero e proprio avvio anticipato della stagione estiva. Cna Turismo e Commercio stima circa 16 milioni di presenze complessive concentrate su tre pernottamenti ... ansa.it Lombardia regina del ponte del Primo Maggio. Ma quali sono le mete più gettonati per la mini-vacanza di venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio - facebook.com facebook Regione: “Ponte Primo maggio, prenotazioni al 90 per cento. Preludio stagione estiva che si preannuncia particolarmente positiva” x.com