Passus Attraverso confini sottili in Galleria Cavour la personale dell’artista Simone Berno

In una mostra alla Galleria Cavour, l’artista Simone Berno presenta una serie di opere intitolata “Passus. Attraverso confini sottili”. Le sue creazioni non si limitano a superfici visive, ma rappresentano depositi di tempo, membrane o pelli che conservano tracce di vissuto, trasformazione ed esperienza. La materia utilizzata nelle opere assume un ruolo centrale, diventando un mezzo per esprimere il passare del tempo e le trasformazioni che ne derivano.

La materia, nelle opere di Simone Berno, non è mai semplice superficie: è deposito del tempo, membrana, pelle che trattiene vissuto, trasformazione, esperienza. Ogni materiale usato dall’artista custodisce qualcosa — un’ossidazione, una ferita, un’assenza — e diventa testimonianza silenziosa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Bridgerton & Michaela–La mujer que no debía amar |Fanfic Franchaela GL Bridgerton|Parte 2

Notizie e thread social correlati

Architetture del sogno”, personale dell’artista sarda Maria Carmen Salis alla galleria La Nuova Forma di LancianoLa galleria La Nuova Forma di Lanciano ospita una nuova mostra dedicata all’arte contemporanea, intitolata “Architetture del sogno”.

“Il Giardino del Tempo”: mostra personale dell’artista Gulistan alla Galleria delle CarrozzeDal 25 aprile al 20 maggio 2026, presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi si terrà una mostra personale dell’artista Gulistan...