Il Giardino del Tempo | mostra personale dell’artista Gulistan alla Galleria delle Carrozze

Dal 25 aprile al 20 maggio 2026, presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi si terrà una mostra personale dell’artista Gulistan intitolata “Il Giardino del Tempo”. La rassegna presenta una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli ultimi anni, esposte negli ambienti storici del palazzo. L’evento offre l’opportunità di esplorare il lavoro di Gulistan attraverso dipinti e installazioni che riflettono il suo percorso creativo.

Dal 25 aprile al 20 maggio 2026, la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour, n. 5, a Firenze, ospita “Il Giardino del Tempo”, mostra personale dell’artista cinese Gulistan, tra le voci più interessanti della scena contemporanea internazionale.Curata da Claudio Rocca e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Il Giardino del Tempo. Mostra personale dell’artista Gulistan a Palazzo Medici Riccardi x.com

“Il tempo del giardino è dunque quello della vita. Non ci spinge in avanti, come il tempo meccanico che ormai governa le nostre esistenze, perché un vero luogo ci radica sempre nel tempo presente, qui e ora. Non vi sono scopi da ottenere, né obiettivi da ragg facebook