Passeur arrestato nelle Valli del Natisone con lui 5 persone a bordo

Da udinetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato al valico di Stupizza, nelle Valli del Natisone, con cinque persone a bordo. Il personale della guardia di finanza di Udine ha fermato il veicolo durante un controllo mirato a contrastare l’immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. L’arresto è avvenuto nel territorio di Pulfero, sulla frontiera con la Slovenia. La polizia ha sequestrato il veicolo e le persone sono state portate in commissariato.

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Il personale della guardia di finanza di Udine ha arrestato un passeur al valico di Stupizza, nel territorio di Pulfero, sulla frontiera con la Slovenia, nell'ambito di un servizio di controllo mirato al contrasto dell'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. A bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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