Passeur arrestato nelle Valli del Natisone con lui 5 persone a bordo

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato al valico di Stupizza, nelle Valli del Natisone, con cinque persone a bordo. Il personale della guardia di finanza di Udine ha fermato il veicolo durante un controllo mirato a contrastare l’immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. L’arresto è avvenuto nel territorio di Pulfero, sulla frontiera con la Slovenia. La polizia ha sequestrato il veicolo e le persone sono state portate in commissariato.