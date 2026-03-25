Un uomo di Trieste è stato arrestato in Slovenia mentre si trovava a bordo di una Mercedes con tre migranti a bordo. L'indagine, condotta dall'antimafia locale, riguarda un traffico di cittadini cinesi lungo la rotta balcanica. L'arresto si è verificato nel contesto di un'operazione di polizia che ha coinvolto anche le autorità slovene.

L'uomo, un settantenne, è stato controllato nei giorni scorsi dalla polizia slovena nei pressi di Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo. I tre sono di nazionalità cinese Neanche il tempo di digerire l'indagine dell'antimafia di Trieste sul traffico di cittadini cinesi lungo la rotta balcanica che il capoluogo regionale e il fenomeno migratorio fanno registrare un ulteriore caso. Questa volta non si tratta di un'associazione per delinquere, ma di un singolo trafficante di migranti di origini triestine. I fatti sono avvenuti nella serata del 23 marzo scorso nella zona poco distante da Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Passeur triestino fermato in Slovenia: tre migranti a bordo della Mercedes, arrestato

Articoli correlati

Tre latitanti e un passeur con quattro migranti a bordo: quattro arresti a GoriziaLa polizia di frontiera di Gorizia ha effettuato controlli nei pressi del valico di San Pietro.

Leggi anche: Guida ubriaco in Slovenia e finisce nell'isola spartitraffico: fermato un triestino

Contenuti e approfondimenti su Passeur triestino

Discussioni sull' argomento Veicoli a noleggio per trasportare i clandestini: due passeur in manette; Smantellata rete di trafficanti cinesi tra Gorizia e il Veneto, sette arresti tra passeur e organizzatori; Passeur arrestato alla stazione con un clandestino di 16 anni; Van con migranti sfugge all'alt e si schianta: 20 feriti, anche bambini.

Passeur triestino fermato in Slovenia: tre migranti a bordo della Mercedes, arrestatoL'uomo, un settantenne, è stato controllato nei giorni scorsi dalla polizia slovena nei pressi di Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo. I tre sono di nazionalità cinese ... triesteprima.it

La misteriosa donna che gestiva l’organizzazione con base a Monfalcone arrestata assieme a sei passeur. Tra i tavoli del Casinò di Venezia si spacciava per una ricca coreana. - facebook.com facebook

MONFALCONE - I passeur operavano tra Trieste, Monfalcone e il Veneto. Sette arresti e trenta denunciati. La misura cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. #carabinieri #ilgoriziano #trafficomigranticinesi x.com