A Gorizia, il 2 marzo, la polizia ha arrestato un uomo di nazionalità rumena che trasportava quattro migranti irregolari a bordo di un’auto. Durante l’operazione, sono stati fermati anche tre latitanti. I quattro migranti sono stati intercettati e l’uomo è stato messo in stato di fermo. La vicenda coinvolge anche altri soggetti che risultano essere latitanti.

La polizia di frontiera di Gorizia ha effettuato controlli nei pressi del valico di San Pietro. Gli irregolari hanno manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale Trasportava quattro migranti irregolari in auto ed è stato arrestato a Gorizia: è successo a un uomo di nazionalità rumena lo scorso 2 marzo. In quell’occasione la polizia di frontiera di Gorizia, impegnata nei controlli nei pressi del valico di San Pietro, ha fermato la vettura, che stava entrando in Italia. A bordo viaggiavano anche quattro cittadini turchi, che non avevano alcun documento valido per l’ingresso e il soggiorno in Italia. Il passeur è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e poi portato in carcere a Gorizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Tre latitanti e un passeur con quattro migranti a bordo: quattro arresti a Gorizia

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