Passeggiare tra migliaia di lucciole vicino Roma? Si può fare in questo parco naturale

È ancora possibile passeggiare tra migliaia di lucciole vicino Roma nel 2026, in un parco naturale. Nonostante l’inquinamento acustico e luminoso, le lucciole continuano a illuminare alcune aree protette. Questa presenza si mantiene nel tempo, offrendo l’opportunità di osservare questi insetti luminescenti anche in anni recenti. La possibilità di camminare tra le luci delle lucciole si verifica ancora in alcune zone di tutela ambientale, lontano dai centri urbani.

Passeggiare tra migliaia di lucciole vicino Roma è possibile anche oggi, nel 2026, in un’epoca nella quale l’inquinamento – acustico e luminoso – sembra aver spazzato via i piccoli insetti luminescenti dalle nostre città. E se vi sembra una fiaba, sappiate che basta muoversi di qualche chilometro per immergervi in un parco naturale dove il buio torna ad essere il protagonista. A poca distanza dalla Capitale, tra sentieri, vegetazione e silenzi notturni, la primavera offre uno spettacolo luminoso raro che in città hanno dimenticato in tanti: quello delle lucciole che si accendono tra gli alberi. LEGGI ANCHE: No Curves all’Ambrosiana, Antonello Grimaldi: «L’identità nell’era dell’apparenza» Il parco di Pantanello, l’oasi a un passo da Roma dove le lucciole brillano ancora. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Passeggiare tra migliaia di lucciole vicino Roma? Si può fare in questo parco naturaleVicino Roma c’è un parco naturale dove, al tramonto, migliaia di lucciole tornano ad accendersi tra sentieri e silenzi. funweek.it

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