Giovanni Guardalà ha commentato il percorso della Juventus in Champions League, concentrandosi sul gol segnato da Gatti allo stadio Olimpico di Roma. Ha affermato che quel risultato ha avuto un ruolo determinante nella stagione della squadra. Guardalà ha anche suggerito che ora la Juventus ha la possibilità di fare un passo avanti in questa competizione. La sua analisi si concentra sull’importanza di quella rete nel contesto delle competizioni europee.

di Angelo Ciarletta Giovanni Guardalà ha parlato del cammino Champions della Juventus, tornando sul gol di Gatti allo stadio Olimpico di Roma. Giovanni Guardalà ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa Champions della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI GUARDALA’ – « Continuo a dire che la sliding door della Juventus è quel gol di Gatti a Roma. In quel momento la Juventus era a 7 punti dalla Roma e dal quarto posto, quindi una stagione praticamente compromessa. Con quel pareggio rimane a 4 punti dalla Roma e poi inizia una serie di risultati utili che ha portato a recuperare 7 punti alla Roma stessa e al Milan, 5 punti all’Atalanta e 3 punti al Como.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà garantisce: «Quel gol di Gatti a Roma è stato decisivo per la stagione. Ora la Juve può fare questo»

Conferenza stampa Gatti post Roma Juve: «Per come si era messa la partita, è un punto guadagnato. Gol? Per me non è stato un periodo facile. Quando vesti questa maglia…»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

“Non lo guardavo. Probabilmente è stato questo a fare la differenza rispetto al passato”: Musetti spiega il suo step decisivo13 ace, quasi il 90% di punti vinti con la prima palla, una sicurezza nei propri mezzi diversa rispetto al passato.