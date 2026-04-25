Tra i capi più apprezzati della primavera rimane il classico abbinamento tra jeans e scarpe ballerine. Questa combinazione, apprezzata per la sua semplicità e versatilità, si conferma una scelta popolare anche per il 2026. La combinazione di colori neutri e toni naturali contribuisce a creare look senza tempo, apprezzati da molte persone durante la stagione. La tendenza si mantiene stabile nel corso degli anni, senza grandi variazioni.

Uno dei binomi più amati e reiterati della stagione primaverile è quello tra jeans e scarpe ballerine. Questi due item, infatti, hanno il pregio di coniugare stile e praticità. Da una parte i jeans che si adattano a mille situazioni, da scegliere nella silhouette che più dona al proprio fisico. Dall’altra delle calzature comode e poco impegnative che non perdono nulla in eleganza e femminilità. Anche per il 2026 questa formula moda si dimostra vincente. E dando un’occhiata in giro sembra proprio quello più di tendenza sia il mood francese che permette di indossare jeans e scarpe ballerine abbinati in modi diversi ma sempre accomunati da un fascino peculiare.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra grandi classici, colori neutri e allure naturale, questo mix senza tempo si conferma vincente anche per il 2026

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