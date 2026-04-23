È ai domiciliari ma non lo trovano a casa 53enne finisce in carcere

Un uomo di 53 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato in carcere dopo che più volte non è stato trovato a casa nelle sue fasce di restrizione. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli ripetuti senza trovarlo presente, portandolo infine in cella. La vicenda si è svolta nel corso di controlli mirati alle persone sottoposte a misure restrittive.

Non lo hanno trovato più volte a casa, dove era costretto a stare visto che era agli arresti domiciliari. E per il 53enne di Lissone è scattato il trasferimento in carcere lo scorso 10 aprile.Il fattoL'uomo, di origine albanese e già noto alle forze dell'ordine, era stato sottoposto alle misura.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Non è in casa ai domiciliari: denunciato per evasione, 52enne finisce in carcereNon era in casa durante i controlli dei carabinieri nonostante fosse agli arresti domiciliari: un 40enne è stato denunciato per evasione a Parma.

È ai domiciliari ma continua a spacciare: finisce in carcereAncora un arresto per spaccio a opera dei carabinieri della compagnia di Caivano.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Era latitante da agosto, i carabinieri lo trovano in auto con un amico; Evade dalla struttura in cui era ai domiciliari, lo trovano in stazione e lo arrestano; Ai domiciliari per stalking sulla ex, gli trovano in casa la cocaina; Schiamazzi in piazza, ma sarebbe dovuto essere ai domiciliari: 33enne arrestato.

Lissone, era ai domiciliari ma a casa non ci stava mai: adesso è finito in cellaLissone (Monza) – Era ai domiciliari ma a casa non ci stava mai. E adesso è finito in cella. I carabinieri della Stazione di Lissone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in ... ilgiorno.it

Ai domiciliari per una rapina, gli agenti lo trovano a spasso per il centro: 18enne arrestatoÈ ai domiciliari, ma la polizia lo trova a spasso per il centro: un giovane egiziano di 18 anni è stato arrestato per il reato di evasione nel corso dei ... piacenzasera.it

Indagine sugli appalti a Torricella: nove ai domiciliari, tra cui l’ex vicesindaco, e sedici persone complessivamente coinvolte - facebook.com facebook

Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico ift.tt/3ulGQSD x.com