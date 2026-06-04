Il funerale di Renato Bettin si terrà domani alle 15 nella chiesa locale. La famiglia accetta messaggi di cordoglio tramite un indirizzo email dedicato. La salma sarà esposta oggi dalle 16 alle 19 nella camera mortuaria. La cerimonia sarà aperta al pubblico e seguirà le norme di sicurezza vigenti. La salma sarà poi sepolta nel cimitero comunale.

Quando si terrà la cerimonia religiosa per l'ultimo saluto?. Dove è possibile inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia?. Come può la comunità partecipare digitalmente al ricordo di Renato?. Quali sono i dettagli del percorso della salma tra Pordenone e Pasiano?.? In Breve Rosario venerdì alle 19:30 presso la chiesa locale di Pasiano.. Salma presso Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto 16 a Pordenone.. Rito funebre sabato 6 giugno alle ore 15:00 in chiesa Arcipretale.. Messaggi di cordoglio digitali disponibili sul sito www.pfasanarco.it.. Il lutto colpisce la comunità di Pasiano con la scomparsa di Renato Bettin. La comunità di Pasiano si prepara a dare l’ultimo saluto a Renato Bettin, la cui scomparsa ha colpito profondamente la moglie Rosanna e il figlio Cristian. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasiano piange Renato Bettin: i dettagli sul funerale e il lutto

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