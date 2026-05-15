Pasiano fiamme sul tetto di una casa | soccorsi rapidi per il fotovoltaico

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul tetto di una abitazione a Pasiano, coinvolgendo un impianto fotovoltaico installato sulla copertura. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di bonifica, i tecnici hanno esaminato il sistema elettrico e il pannello solare per identificare le cause dell’incendio. Le verifiche sono ancora in corso per determinare come l’impianto abbia potuto innescare il fuoco.

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? Domande chiave Come ha fatto l'impianto fotovoltaico a innescare il rogo?. Cosa hanno scoperto i tecnici durante la bonifica del tetto?. Perché l'intervento ha richiesto il supporto di una squadra trevisa?. Quali rischi nascondono i nuovi impianti solari nelle case?.? In Breve Intervento coordinato tra squadre di Pordenone e distaccamento di Motta di Livenza.. Nessun ferito registrato dopo la verifica degli occupanti nell'abitazione di Pasiano.. Operazioni di bonifica concentrate su impianto fotovoltaico e stabilità della copertura.. Accertamenti tecnici in corso per determinare le cause dell'innesco sul tetto.. Un incendio ha colpito il tetto di un’abitazione a Pasiano di Pordenone questa mattina, intorno alle ore 8, scatenando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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