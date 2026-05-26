Italiani morti alle Maldive lutto cittadino a Poirino per il funerale di Muriel Oddenino

Oggi sono in corso gli esami autoptici sui corpi di tre delle cinque vittime del disastro alle Maldive, tra cui una docente universitaria, una biologa di Poirino e sua figlia. La donna di Poirino, Muriel Oddenino, è stata ricordata con un lutto cittadino durante il suo funerale. La tragedia è avvenuta il 14 maggio e coinvolge persone di diverse professionalità.

Sono in corso oggi, martedì 26 maggio, gli esami autoptici sui corpi della docente dell'Università di Genova ed ecologa di fama internazionale, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della biologa poirinese Muriel Oddenino, tra le cinque vittime che hanno perso la vita il 14 maggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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