Party Like a Deejay a Milano | da Annalisa ai Bluvertigo fino ai Pinguini Tattici Il programma del weekend e gli ospiti

Notizia in breve

A Milano, da venerdì 5 giugno, prende il via Party Like A Deejay, una festa organizzata da Radio Deejay che si svolgerà fino a domenica. L’evento coinvolge diversi luoghi simbolo della città, tra cui il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace. Durante il fine settimana, sono previsti spettacoli con artisti come Annalisa, i Bluvertigo e i Pinguini Tattici Nucleari. La manifestazione prevede concerti e intrattenimento all’aperto.