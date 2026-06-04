Party Like a Deejay a Milano | da Annalisa ai Bluvertigo fino ai Pinguini Tattici Il programma del weekend e gli ospiti
A Milano, da venerdì 5 giugno, prende il via Party Like A Deejay, una festa organizzata da Radio Deejay che si svolgerà fino a domenica. L’evento coinvolge diversi luoghi simbolo della città, tra cui il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace. Durante il fine settimana, sono previsti spettacoli con artisti come Annalisa, i Bluvertigo e i Pinguini Tattici Nucleari. La manifestazione prevede concerti e intrattenimento all’aperto.
Milano si prepara a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Prende il via venerdì 5 giugno, Party Like A Deejay, la grande festa di Radio Deejay che per tutto il weekend animerà i luoghi simbolo del cuore verde della città: il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l'Arco della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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