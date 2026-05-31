Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, si svolgerà a Milano la manifestazione Party Like a Deejay 2026. L’evento si terrà nel Parco Sempione e all’Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento. La festa è organizzata da Radio Deejay e prevede la partecipazione di vari artisti e cantanti. I biglietti sono disponibili online. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, coinvolgendo diverse aree della città.

Milano, 31 maggio 2026 – Pronti a cantare e ballare? Da venerdì 5 a domenica 7 giugno torna Party Like a Deejay, la grande festa di Radio Deejay che animerà Parco Sempione e l’Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento. Un evento unico nel panorama nazionale, realizzato con in collaborazione con il Comune di Milano, per un fine settimana ricco di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive con aree tematiche allestite di giorno all’interno di Parco Sempione (Area Family&Kids, Area Sport, Area Action Sport e Urban Culture, Area Giochi Senza Wi-Fi, Virtual Zone, Casa Deejay, e Deejay Café), speciali talk con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Party Like a Deejay 2026 a Milano: date, ospiti e cantanti. Tutti gli eventi, i biglietti

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Emma canta Apnea a Party Like a Deejay 2024 a Milano

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Domenica 7 giugno, ore 18:00, all'Arco della Pace TY1 salirà sul palco di Party Like A Deejay per One Two One Two Celebration, uno show tutto dedicato al rap italiano per festeggiare uno dei format radiofonici più amati di Radio Deejay e Radio M2o. Sul p x.com

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