Il 7 giugno partirà la settima edizione di ‘In mezzo scorre il fiume’ presso l’allevamento Alpaca Giofri a Villa San Giovanni di Fontanelice. L’evento si svolgerà in via Montanara Levante e coinvolgerà l’allevamento di alpaca. La manifestazione inizierà con una cerimonia di apertura e proseguirà con attività legate agli alpaca, tra cui visite e dimostrazioni. La manifestazione si concluderà in data da definire.

Prenderà il via il 7 giugno da Villa San Giovanni di Fontanelice, presso l’allevamento Alpaca Giofri di via Montanara Levante, la settima edizione di ‘ In mezzo scorre il fiume ’. Un appuntamento fisso dell’estate nel circondario imolese, e non solo, con il festival itinerante che crea uno stretto dialogo tra musica, arte e natura ideato e diretto da Luisa Cottifogli. La volontà è quella di riscoprire le tradizioni e, allo stesso tempo, immergersi nella contemporaneità promuovendo una cultura di tutela ambientale e di benessere. Il tutto a ingresso gratuito con offerta libera e solidale: una precisa azione sociale per abbattere ogni barriera economica e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte ’In mezzo scorre il fiume’. Il via nell’allevamento di alpaca

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