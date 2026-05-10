Kurt Russell si mostra rilassato nella sua baita di montagna in Colorado, con un sorriso tranquillo che trasmette serenità. In occasione di un’intervista, ha parlato della sua passione per la pesca, descrivendola come un’attività che lo trasporta in un’altra dimensione e che gli permette di sentirsi in armonia con il corso del fiume. Le sue parole rivelano un rapporto profondo con questa esperienza, che definisce capace di attraversare l’anima.

È felice, Kurt Russell, nella sua baita di montagna in Colorado. Me ne accorgo all’istante, appena la sua immagine appare su Zoom: sullo sfondo travi di legno, lui un gran sorriso e una gran voglia di parlare del suo ultimo progetto, The Madison, la serie televisiva in cui torna a lavorare con Michelle Pfeiffer dopo 38 anni. Goldie Hawn compie 80 anni: i figli star, l’amore con Kurt Russell e la dieta “green” X Leggi anche › Michelle Pfeiffer torna in due serie tv e confessa: «Ho avuto paura di fallire» Nel 1988 avevano girato Tequila Sunrise, il crime thriller scritto e diretto da Robert Towne. Gli occhi a fessura si socchiudono ancora di più, la testa leonina, con la massa di folti capelli grigi, l’aria tranquilla e sicura di sé.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kurt Russell: «Pescare ti porta in un’altra dimensione. Il fiume ti scorre attraverso l’anima»

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