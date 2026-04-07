Villa Lina in strada scorre un fiume

Stamattina, il candidato sindaco ha visitato una zona di strada Monte Rosa, dove i residenti hanno segnalato la presenza di un fiume che scorre lungo la carreggiata. La situazione riguarda Villa Lina, dove l’acqua si muove lungo la strada, creando un problema visibile ai passanti. La visita ha avuto come obiettivo la verifica diretta di quanto segnalato dai residenti.

In via Monte Rosa scorre un “fiume”. Lo segnalano i residenti al candidato sindaco Lillo Valvieri che stamane si è recato sul posto. La perdita, lungo l'arteria del quartiere di Villa Lina, è copiosa e va avanti per diversi metri. Uno spreco d'acqua in una città che da anni fa i conti con i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Contratto di Fiume: il Po "scorre" anche sui socialNon solo aggiornamenti tecnici, ma una visione strategica chiara per il futuro della Media Valle del Po. Contrada Crocca, un fiume sull'asfalto da giorni: l'acqua si perde e scorre per chilometriUn rivolo che non si interrompe, che attraversa l’asfalto e accompagna la strada per centinaia di metri. Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics