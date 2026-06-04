Parte il vascello a ruote di Apeira un tour per scoprire i giovani talenti
È partito un tour organizzato da Apeira, un progetto che coinvolge giovani innovatori e startupper. La iniziativa è stata creata da Emanuele Sacco, Alexandro Nistiriuc e Jacopo Mele, che da oltre un anno promuovono incontri e opportunità per i giovani talenti. Il percorso prevede l’utilizzo di un vascello a ruote, con l’obiettivo di favorire networking e scambi tra i partecipanti. La partenza del tour segna l’inizio di un percorso di incontri e presentazioni.
AGI - Le occasioni non nascono dal caso, si creano incontrando le persone giuste. Lo sanno bene Emanuele Sacco e Alexandro Nistiriuc, co-founder di Apeira insieme a Jacopo Mele, la realtà che da oltre un anno riunisce giovani innovatori e startupper offrendo loro occasioni uniche. Presentano ora la loro nuova iniziativa ribaltando il paradigma del Venture Capital: invece dei pitch in ufficio (il racconto del progetto), salpano per le strade d'Italia. Il primo giugno è partito infatti il Tour di Apeira: diciotto giorni di navigazione su terraferma a bordo di un “vascello a ruote”, un Ford Tourneo Custom che diventa molto più di un mezzo di trasporto: è il vessillo dell’intraprendenza che si vuole trasmettere a una generazione di talenti emergenti. 🔗 Leggi su Agi.it
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