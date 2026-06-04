parte il vascello a ruote di apeira un tour per scoprire i giovani talenti

Notizia in breve

È partito un tour organizzato da Apeira, un progetto che coinvolge giovani innovatori e startupper. La iniziativa è stata creata da Emanuele Sacco, Alexandro Nistiriuc e Jacopo Mele, che da oltre un anno promuovono incontri e opportunità per i giovani talenti. Il percorso prevede l’utilizzo di un vascello a ruote, con l’obiettivo di favorire networking e scambi tra i partecipanti. La partenza del tour segna l’inizio di un percorso di incontri e presentazioni.