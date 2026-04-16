Dall’opera a Hong Kong | il tour mondiale dei giovani talenti bolognesi

I giovani musicisti dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna stanno per partire con un tour che li porterà a esibirsi in diverse città del mondo, tra cui Praga, Roma e Hong Kong. La tournée rappresenta un’occasione per portare la loro musica oltre i confini nazionali e condividere il loro talento con un pubblico internazionale. Le performance sono programmate in vari teatri e sale da concerto di queste città.

I giovani interpreti dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna si preparano a un viaggio internazionale che toccherà Praga, Roma e Hong Kong. Il progetto, focalizzato sullo sviluppo professionale dei talenti, mira a garantire un inserimento concreto nel mercato del lavoro attraverso una tournée di tre tappe tra Europa e Asia. Il percorso avrà inizio il 17 aprile nella capitale ceca. All’interno della Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura si terrà un evento di due giorni volto a promuovere l’eccellenza artistica bolognese. Questa prima tappa nasce dalla collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi e la Fondazione Bologna Welcome, creando un ponte tra musica, cultura e divulgazione scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’opera a Hong Kong: il tour mondiale dei giovani talenti bolognesi Notizie correlate Rugby 7: a Hong Kong si decide il trono mondiale tra giganti e outsiderLe dodici migliori selezioni maschili e femminili del pianeta si preparano a sfidarsi nel prestigioso palcoscenico di Hong Kong, dove iniziano le... Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale.Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19, il giovane atleta napoletano Ernesto De Amicis ha raggiunto un nuovo straordinario... Tutti gli aggiornamenti InnoEX e Electronics Fair, a Hong Kong le vetrine internazionali dell'innovazione cineseLeggi su Sky TG24 l'articolo InnoEX e Electronics Fair, a Hong Kong le vetrine internazionali dell'innovazione cinese ... tg24.sky.it Incendio in un complesso residenziale a Hong Kong, ci sono vittimeLe riprese amatoriali hanno mostrato come le impalcature di bambù che avvolgevano l’intero complesso, installate per i lavori di ristrutturazione, siano state divorate dalle fiamme in pochi minuti. Ma ... lastampa.it