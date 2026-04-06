Il 11 aprile, Alagna ospiterà il Freeride Paradise Contest, una delle tappe del circuito Freeride World Tour Junior. Per la prima volta in Italia, questa competizione vedrà coinvolti 120 giovani talenti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sulle piste del Monte Rosa. L’evento rappresenta un’occasione unica per i partecipanti di mettere alla prova le proprie abilità nel freeride, in un contesto internazionale e competitivo.

L’11 aprile prossimo, Alagna ospiterà il Freeride Paradise Contest, segnando l’ingresso per la prima volta in Italia di una tappa ufficiale del circuito Freeride World Tour Junior. L’evento porterà circa 120 giovani atleti internazionali sulle pendici del Monte Rosa per una competizione di sci e snowboard fuoripista. Il comprensorio valsesiano si prepara a diventare il centro dell’attenzione per il freeride giovanile. La manifestazione vedrà la partecipazione di sportivi provenienti da 12 nazioni diverse, espandendo l’attrattiva del territorio oltre i confini europei. L’organizzazione dell’evento è il risultato di un impegno coordinato tra diverse realtà locali e aziendali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Rosa: 120 giovani talenti sfidano il Freeride World Tour

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