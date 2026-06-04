Il caso Garlasco resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con continui aggiornamenti e discussioni sui social. In trasmissione, Marco Poggi ha pronunciato parole che hanno attirato l’attenzione, riferendosi a presunte bugie, alibi e deliri. La vicenda, in corso da settimane, coinvolge diverse ipotesi investigative e alimenta il dibattito pubblico, senza che siano stati ancora chiariti tutti i dettagli.

Da settimane il caso Garlasco continua a occupare le cronache televisive e giudiziarie, alimentando dibattiti, nuove ipotesi investigative e accese discussioni sui social. Mentre l’inchiesta riaperta su Andrea Sempio procede tra accertamenti e consulenze tecniche, l’attenzione mediatica si sta concentrando sempre più sulle persone che, loro malgrado, sono rimaste coinvolte in questa vicenda per quasi vent’anni. Tra queste c’è una figura che negli ultimi mesi è stata spesso tirata in ballo da indiscrezioni, teorie e ricostruzioni circolate sul web. Un protagonista silenzioso che finora ha scelto di non intervenire pubblicamente, lasciando che fossero altri a commentare e interpretare il suo ruolo all’interno della storia che ha sconvolto la sua famiglia nell’agosto del 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Parola di Marco Poggi”. Alibi, bugie e deliri a Quarto Grado: “Fatti miserabili” (VIDEO)

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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#Garlasco: fatemi capire .... quelli di @QuartoGrado hanno intervistato Marco Poggi (uno che in 20 anni non ha mai rilasciato pubblicamente un beh ... e già questo è sospetto) e lo hanno travestito da pentito della criminalità organizzata? x.com

Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' - Ultima ora reddit

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