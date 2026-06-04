Un tratto di mare tra Romagna e Marche ha visto il ritorno del fratino, una specie di uccello acquatico. La biodiversità della zona si arricchisce con la presenza di tartarughe e delfini, che continuano a essere avvistati in questa parte dell’Adriatico. La Fondazione Cetacea sottolinea la necessità di proteggere questi animali, evidenziando l’importanza di preservare questo habitat. La regione si distingue così per la sua fauna marina ancora presente e in crescita.

L’Adriatico che non ti aspetti. Ovvero un tratto di mare, dalla Romagna alle Marche, che continua a sorprendere anche per la sua biodiversità e per la presenza diffusa di tartarughe, delfini e per il ritorno del fratino. Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea, da decenni è impegnato nella tutela degli abitanti di questo specchio di mare e nella promozione della non sempre facile rispettosa coesistenza tra le attività antropiche e l’ambiente marino. Presidente, partiamo dalle tartarughe. Dai vostri interventi quali criticità vengono riscontrate nella vita di questi animali lungo le coste marchigiane? "Nel 2025 nelle Marche ne abbiamo recuperate 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pari (Fondazione Cetacea): "Delfini da proteggere. Ok il ritorno del fratino"

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