Svolta per l’ex Bertazzoni | un gruppo imprenditoriale offre 3,7 milioni e la Fondazione Cetacea resta

Venerdì mattina si è tenuta una seduta pubblica relativa alla trattativa per l’alienazione dell’ex Colonia Bertazzoni, situata in viale Torino. La gara tra le due controparti ammesse si è conclusa con un’offerta di 3,7 milioni di euro da parte di un gruppo imprenditoriale. La Fondazione Cetacea, che aveva manifestato interesse per l’immobile, resta coinvolta nella trattativa, mentre l’offerta più alta sembra aver deciso le sorti del complesso.

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