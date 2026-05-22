Svolta per l’ex Bertazzoni | un gruppo imprenditoriale offre 3,7 milioni e la Fondazione Cetacea resta

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina si è tenuta una seduta pubblica relativa alla trattativa per l’alienazione dell’ex Colonia Bertazzoni, situata in viale Torino. La gara tra le due controparti ammesse si è conclusa con un’offerta di 3,7 milioni di euro da parte di un gruppo imprenditoriale. La Fondazione Cetacea, che aveva manifestato interesse per l’immobile, resta coinvolta nella trattativa, mentre l’offerta più alta sembra aver deciso le sorti del complesso.

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Svolta decisiva per il futuro dell’ex Colonia Bertazzoni. Venerdì mattina (22 maggio), con la seduta pubblica per la trattativa diretta di alienazione del complesso di viale Torino, si è di fatto conclusa la gara tra le due controparti ammesse, della quale è emersa l'offerta prevalente. Ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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