Svolta per l’ex Bertazzoni | un gruppo imprenditoriale offre 3,7 milioni e la Fondazione Cetacea resta
Venerdì mattina si è tenuta una seduta pubblica relativa alla trattativa per l’alienazione dell’ex Colonia Bertazzoni, situata in viale Torino. La gara tra le due controparti ammesse si è conclusa con un’offerta di 3,7 milioni di euro da parte di un gruppo imprenditoriale. La Fondazione Cetacea, che aveva manifestato interesse per l’immobile, resta coinvolta nella trattativa, mentre l’offerta più alta sembra aver deciso le sorti del complesso.
Svolta decisiva per il futuro dell’ex Colonia Bertazzoni. Venerdì mattina (22 maggio), con la seduta pubblica per la trattativa diretta di alienazione del complesso di viale Torino, si è di fatto conclusa la gara tra le due controparti ammesse, della quale è emersa l'offerta prevalente. Ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Nuovo round, si riapre la partita per vendere l'ex colonia Bertazzoni: Fondazione Cetacea verrà tutelataIn vista dell'appuntamento fissato per il prossimo venerdì, 22 maggio, l’amministrazione comunale di Riccione ricorda che si terrà una nuova seduta...
Il Gruppo Unipol offre 176 postiIl gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi...
Svolta per l'ex Colonia Bertazzoni: trattativa chiusa per 3,75 milioniSvolta decisiva per il futuro dell’ex Colonia Bertazzoni. Questa mattina, con la seduta pubblica per la trattativa diretta di alienazione del complesso di viale Torino, si è di fatto conclusa la gara ... msn.com
Cetacea, in 2.600 per dire no al traslocoIl presidente Pari: Abbiamo portato le firme in municipio. Nonostante la vendita delle Bertazzoni vogliamo rimanere qui ... ilrestodelcarlino.it