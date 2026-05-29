Maccarese ordinanza per proteggere il Fratino | divieti nell’area di nidificazione

Un’ordinanza vieta l’accesso e le attività nell’area di nidificazione del Fratino sul litorale di Maccarese. La misura è stata adottata per tutelare il sito durante la stagione riproduttiva. Sono stati stabiliti divieti di ingresso e di svolgimento di attività che potrebbero disturbare gli uccelli. La zona interessata comprende le aree di nidificazione e le zone immediatamente vicine. La disposizione è entrata in vigore e resterà valida fino a nuova comunicazione.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – Un’ordinanza per proteggere il Fratino e il suo sito di nidificazione sul litorale di Maccarese. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, con l’obiettivo di garantire la tutela di una specie protetta a livello europeo e nazionale, considerata anche un importante indicatore della qualità ambientale degli ecosistemi costieri. L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 agosto 2026 e introduce una serie di misure per salvaguardare l’area interessata dalla nidificazione e consentire il corretto svolgimento del ciclo riproduttivo della specie. Tra le disposizioni previste c’è il divieto di pulizia meccanica dell’arenile nelle aree interessate e in quelle limitrofe al nido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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