Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante in un’area di logistica nel quartiere Poggioreale di Napoli. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno. La vittima risiedeva a Parete, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Luciano Mangiacapra, 63 anni, residente a Parete, in provincia di Caserta, è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno, dopo essere stato investito da un mezzo pesante all'interno dell'area della Logistica De Roberto, in via Tommaso Fasano, nel quartiere Poggioreale di Napoli. L'incidente si è verificato poco dopo le 15 all'interno del centro logistico situato nell'area dell'ex stabilimento Fiat. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto da un camion in fase di retromarcia durante le operazioni di movimentazione merci. L'autista del mezzo si sarebbe accorto immediatamente dell'accaduto e avrebbe dato l'allarme. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Parete piange Luciano Mangiacapra, l’operaio 63enne schiacciato da un mezzo pesante mentre lavorava

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