Modena operaio schiacciato da un furgone mentre lo carica sul carro attrezzi | muore a 55 anni

A Modena, un operaio di 55 anni ha perso la vita mentre stava caricando un furgone su un carro attrezzi in un deposito di via Stradella. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto schiacciato durante le operazioni di carico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’operaio è deceduto. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un operaio di 55 anni è morto a Modena, schiacciato mentre caricava un furgone su un carro attrezzi in un deposito di via Stradella. Inutili i soccorsi. Indagini in corso sulla dinamica. Il giorno prima, sempre in città, tre morti in un incidente sulla via Emilia Ovest.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Argomenti più discussi: Cede il cestello di una gru: muore operaio di 73 anni, grave il figlio; Operaio di 54 anni muore in un incidente sul lavoro a Modena; Si stacca il cestello della gru, operaio di 73 anni muore sul lavoro: grave anche il figlio; Gru si stacca dal furgone: morto un operaio di 73 anni - POP. Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Modena, a perdere la vita un operaio di 54 anni. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando in un deposito di veicoli, quando è rimasto schiacciato tra due mezzi #ANSA - facebook.com facebook Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Modena, a perdere la vita un operaio di 54 anni. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando in un deposito di veicoli, quando è rimasto schiacciato tra due mezzi #ANSA x.com