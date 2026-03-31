Operaio di 46 anni rimane schiacciato da un pesante macchinario a Pognano | è grave

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante il lavoro a Pognano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito in ospedale con un trauma al torace. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.

Un 46enne è rimasto schiacciato da un pesante macchinario mentre lavorava a Pognano (Bergamo). L'operaio avrebbe subito un forte trauma al torace ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente sul lavoro a Pognano, schiacciato da un macchinario: gravissimo un uomo di 46 anniPognano (Bergamo), 31 marzo 2026 - Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro in uno degli stabilimenti della Isocel... Bernate Ticino, operaio di 38 anni muore sul lavoro schiacciato da un macchinarioBernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Grave incidente sul lavoro, operaio cade dal ponteggio di un cantiere: in azione i soccorsi con l'elicottero, 46enne grave in ospedale; Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoro; Precipita da 4 metri e batte la testa: portato in codice rosso al Civile; È inaccettabile che nel 2026 si continui a morire per lavorare. Pognano, operaio di 46 anni schiacciato da un macchinario: è graveErano da pochi minuti passate le 7.30 di martedì 31 marzo, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire per un grave incidente sul lavoro a Pognano all’azienda Isocell in via delle Gere. Un ope ... ecodibergamo.it L’utilitaria, di proprietà di un operaio, era parcheggiata in via Massimiliano Kolbe quando intorno alle 4 è scattato l’allarme facebook