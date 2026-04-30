Parco la polemica sulle nomine non si ferma FdI | Nessuna lezione da chi ha esponenti ovunque

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulle nomine nel parco prosegue senza sosta, con il partito di destra che risponde alle critiche affermando di non voler ricevere lezioni da chi, a suo dire, ha sempre posizionato rappresentanti ovunque. La polemica si accende con le dichiarazioni dei rappresentanti politici, che sottolineano come siano loro a essere stati scelti senza seguire insegnamenti da altri. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

"La verità è che non accettiamo lezioni da chi in fatto di nomine è da sempre cintura nera, collocando propri esponenti ovunque possibile". Questa la secca replica di Fratelli d’Italia sulle nomine nei Parchi nazionali che si trovano a cavallo di Emilia-Romagna e Toscana, che nell’ultimo periodo sono finite al centro di un duro scontro politico-istituzionale. Nei giorni scorsi il governatore emiliano-romagnolo Michele de Pascale aveva infatti puntato il dito contro le terne proposte dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin parlando di ’lottizzazione’ "A Forza Italia il parco dell’Appennino Tosco-emiliano, a Fratelli d’Italia quello delle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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