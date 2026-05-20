Otto pale alte 200 metri il Pd di Tuscania contro il nuovo parco eolico | Basta con la devastazione
Il Partito Democratico di Tuscania ha espresso forte opposizione al progetto di un nuovo parco eolico previsto nella zona di Montebello, caratterizzato da otto pale alte 200 metri. La posizione del partito si manifesta attraverso un comunicato in cui si definisce “questo ennesimo attacco al territorio” come qualcosa da respingere. La discussione riguarda principalmente l’impatto ambientale e paesaggistico della realizzazione di questa infrastruttura energetica, che ha suscitato reazioni di contrarietà da parte delle forze politiche locali.
"Questo ennesimo attacco al territorio deve essere respinto". Il Partito democratico di Tuscania esprime una netta contrarietà al nuovo progetto per la realizzazione di un parco eolico nella zona di Montebello. I componenti del circolo politico si sono riuniti nella sede di piazza Giacomo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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