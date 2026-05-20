Otto pale alte 200 metri il Pd di Tuscania contro il nuovo parco eolico | Basta con la devastazione

Il Partito Democratico di Tuscania ha espresso forte opposizione al progetto di un nuovo parco eolico previsto nella zona di Montebello, caratterizzato da otto pale alte 200 metri. La posizione del partito si manifesta attraverso un comunicato in cui si definisce “questo ennesimo attacco al territorio” come qualcosa da respingere. La discussione riguarda principalmente l’impatto ambientale e paesaggistico della realizzazione di questa infrastruttura energetica, che ha suscitato reazioni di contrarietà da parte delle forze politiche locali.

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