Parco dei veleni nell' area di risulta interrogazione di Avs-Radici in Comune al sindaco

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un consigliere comunale ha chiesto spiegazioni al sindaco sull’area di risulta, riferendosi a un possibile deposito di 24.000 tonnellate di rifiuti sotto il futuro Parco Centrale. La richiesta è stata presentata sotto forma di interrogazione a risposta immediata, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti in aula. La questione riguarda l’eventuale presenza di rifiuti nell’area, che si trova sotto l’area destinata a diventare un parco pubblico.

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"Sotto il futuro Parco Centrale 24.000 tonnellate di rifiuti? Il sindaco venga a spiegarlo in aula". Lo afferma il consigliere comunale Enrico Di Ciano (Avs - Radici in Comune), che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata al sindaco sull'area di risulta. L'iniziativa arriva dopo la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Pescara. Parco dei veleni, l'interrogazione di Di Pillo

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