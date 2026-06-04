Interrogazione di Di Pillo Pettinari sindaco | L' inquinamento del ' Parco dei veleni' nell' area di risulta lo pagano i cittadini

In consiglio comunale è stata discussa la situazione nel cosiddetto “Parco dei veleni”, un'area di risulta al centro di polemiche. Le associazioni accusano che si stia formando una discarica di circa 16.000 metri cubi di rifiuti e terreni nel cuore della città. Il sindaco ha affermato che l'inquinamento dell'area viene sostenuto dai cittadini. La questione riguarda i presunti rifiuti presenti e le implicazioni ambientali nell'area.

Arriva in consiglio comunale la questione del “Parco dei veleni”, come l'hanno definita le associazioni, ossia la polemica nata attorno ai rifiuti dell'area di risulta che, secondo le associazioni, vedrebbe nascere in pieno centro una discarica di 16mila metri cubi di rifiuti e terreni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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