Il Comune è chiamato a rispondere sulle preoccupazioni riguardanti il rischio di veleni nell’area di risulta. Si discute se il progetto di capping possa compromettere la qualità della falda acquifera. Inoltre, si evidenzia la stima di un danno patrimoniale di 10 milioni di euro, per il quale si cerca di capire chi sarà responsabile del pagamento. Nessuna decisione è stata ancora presa, mentre le autorità attendono risposte definitive.

Come influenzerà il progetto di capping la qualità della falda acquifera?. Chi pagherà i 10 milioni di euro di danno patrimoniale stimati?. Quali sostanze cancerogene minacciano gli immobili commerciali a trenta metri?. Perché il Comune non ha ancora individuato i responsabili dell'inquinamento?.? In Breve Presenza di 16mila metri cubi di rifiuti e contaminazione dal 2005. Rischio arsenico, piombo e idrocarburi su 24mila tonnellate di scarti. Danno patrimoniale stimato oltre 10 milioni di euro per la collettività. Monitoraggio ambientale condotto da Augusto De Sanctis e Forum H2O dal 2017. Massimiliano Di Pillo porta in consiglio l’emergenza del Parco dei veleni e chiede risposte sulla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Pillo: rischio veleni nell’area di risulta, il Comune deve rispondere

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