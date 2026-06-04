Parcheggi a Torino ad agosto non si paga la sosta nelle strisce blu | date e zone escluse

Notizia in breve

A Torino, dal 10 al 23 agosto 2026, non sarà richiesto il pagamento per la sosta sulle strisce blu e l'accesso alla ZTL. Questa sospensione riguarda tutte le zone con divieto di transito e sosta a pagamento, ad eccezione di alcune aree specifiche. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha indicato queste date come periodo di esclusione dal pagamento durante il mese di agosto.