Parcheggi a Torino ad agosto non si paga la sosta nelle strisce blu | date e zone escluse
A Torino, dal 10 al 23 agosto 2026, non sarà richiesto il pagamento per la sosta sulle strisce blu e l'accesso alla ZTL. Questa sospensione riguarda tutte le zone con divieto di transito e sosta a pagamento, ad eccezione di alcune aree specifiche. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha indicato queste date come periodo di esclusione dal pagamento durante il mese di agosto.
A Torino il pagamento della sosta sulle strisce blu e della ZTL sarà sospeso dal 10 al 23 agosto 2026. Dal provvedimento, disposto dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico”, “Pedonale”, “Area Romana” e “Valentino”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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