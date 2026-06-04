papa benedice la fiaccola per il pellegrinaggio macerata loreto

Il Papa ha benedetto la fiaccola del pellegrinaggio da Macerata a Loreto. La fiaccola sarà portata da un gruppo di atleti che la accompagneranno lungo il percorso tra le regioni. La fiaccola partirà da Orvieto e seguirà un tracciato preciso attraverso diverse tappe. La cerimonia si è svolta in Vaticano, con la benedizione ufficiale del Papa. La staffetta proseguirà secondo il programma stabilito, senza variazioni.

Chi sono gli atleti che accompagneranno la fiaccola tra le regioni?. Qual è il percorso esatto che farà il fuoco da Orvieto?. Come gestiranno le forze dell'ordine la sicurezza di migliaia di pellegrini?. Dove si terrà la grande veglia finale sabato 13 giugno?.? In Breve Partenza da Orvieto mercoledì prossimo alle ore 11 per il percorso della fiaccola.. Trenta atleti di Marche, Umbria, Lazio e Puglia partecipano al cammino.. Arrivo previsto allo stadio Helvia Recina sabato 13 giugno alle 19:30.. Coinvolgimento di Monsignor Vecerrica, Nazzareno Marconi e Società podistica atletica vaticana.. Papa Leone XIV benedice la fiaccola della pace per il pellegrinaggio Macerata-Loreto 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TG EMME. Papa Leone benedice la Fiaccola della Pace di Macerata Loreto

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