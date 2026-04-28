Il nuovo Centro Cuore del Gemelli sarà intitolato a papa Francesco Leone XIV benedice la prima pietra

Il nuovo centro dedicato alle malattie cardiologiche presso il policlinico Gemelli sarà intitolato a papa Francesco. La cerimonia di posa della prima pietra è stata benedetta da un rappresentante di un'antica istituzione religiosa. La struttura si trova all’interno dell’ospedale e rappresenta un investimento nel settore sanitario dedicato alle patologie del cuore. L’inaugurazione è prevista nei prossimi mesi.

Porterà il nome di papa Francesco il nuovo centro per le malattie cardiologiche del policlinico Gemelli. Sarà pronto tra tre anni e, intanto, papa Leone XIV ha benedetto la prima pietra della nuova struttura, nel corso di un’udienza con la rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli e con.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo . Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Rettore della Cattolica e il Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli in Udienza da Papa Leone XIV: benedetta la prima pietra del Centro CUORE intitolato a Papa Francesco; Il Papa benedice la prima pietra del Centro Cuore - Papa Francesco del Gemelli; Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone; Papa Leone benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli intitolato a Papa Francesco. Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa LeoneIl polo dedicato alla salute del cuore verrà costruito sulla collina prospiciente al Pronto soccorso del Gemelli. lapresse.it Benedetta da Leone la prima pietra del Centro Cuore dell’Università CattolicaIl nuovo polo riunirà in un nuovo edificio tutte le attività del dipartimento di Scienze cardiovascolari del Gemelli. «Una sfida impegnativa, che vi auguro di affrontare con entusiasmo, collaborazione ... romasette.it FOTO: Papa Leone XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli, dedicato a Papa Francesco Leggi la notizia qui: - facebook.com facebook FOTO: Papa Leone XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli, dedicato a Papa Francesco Leggi la notizia qui: x.com