Il Vaticano ha ospitato una cerimonia in cui il Papa ha benedetto i campioni prima di una partita tra Lazio e Inter. La decisione di giocare senza pubblico ha suscitato discussioni sulla concentrazione dei giocatori, in particolare di alcuni protagonisti come Chivu e Marotta. Nel frattempo, gli ultras di entrambe le squadre si sono incontrati a Ponte Milvio, creando un momento di incontro tra tifoserie rivali.

? Punti chiave Come influenzerà lo stadio vuoto la concentrazione di Chivu e Marotta?. Perché gli ultras di Inter e Lazio si sono uniti a Ponte Milvio?. Chi pagherà le conseguenze del boicottaggio collettivo contro Lotito?. Come cambierà l'inerzia psicologica delle squadre in vista della finale?.? In Breve Ultras Inter e Lazio manifestano insieme a Ponte Milvio contro Lotito e Milan.. Partita del 9 maggio funge da test tattico per finale Coppa Italia del 13 maggio.. Tifosi laziali boicottano lo stadio da mesi per disaccordo con la presidenza Lotito.. Papa Leone XIV richiama i valori di San Giovanni Paolo II durante l'incontro.. L’Inter di Cristian Chivu e il Presidente Beppe Marotta si sono recati questa mattina in Vaticano per un incontro con Papa Leone XIV, prima di affrontare la Lazio allo Stadio Olimpico alle ore 18:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter al Vaticano: il Papa benedice i campioni prima della Lazio

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