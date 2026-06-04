Paolucci e Blasioli Pd diffidano l' assessore regionale ad approvare la valutazione del dg della Asl | Poca trasparenza
I consiglieri del Pd chiedono all'assessore regionale di non approvare in giunta la valutazione positiva del direttore generale della Asl di Pescara. La diffida arriva a causa di dubbi sui criteri di giudizio e sulla trasparenza del processo di valutazione.
I consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci e Antonio Blasioli diffidano l'assessore regionale dal portare in giunta la delibera per la valutazione positiva del direttore generale della Asl di Pescara permanendo dubbi sui criteri di giudizio. “La delibera di Giunta che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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