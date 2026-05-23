L' opposizione di Città Sant' Angelo contro l' affidamento dell' info point turistico ad un' associazione locale | Poca trasparenza amministrativa

L'opposizione a Città Sant'Angelo ha contestato l'affidamento triennale, con rinnovo possibile, della gestione dell'info point turistico a un'associazione locale. L'importo complessivo dell'appalto è di oltre 104 mila euro. La critica principale riguarda la mancanza di trasparenza nelle procedure e i dubbi sulla scelta politica di affidare il servizio senza gare pubbliche. La decisione ha sollevato interrogativi sul metodo di assegnazione e sulla gestione amministrativa.

Poca trasparenza amministrativa e dubbi sull'opportunità politica di affidare per tre anni con possibilità di rinnovo il servizio di gestione dell'Info point turistico di Città Sant'Angelo ad un'associazione locale per oltrer 104 mila euro complessivi. A sollevare i dubbi il gruppo consiliare di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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