Il 6 luglio 2026, a Villa Manin, si terrà lo spettacolo “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, con protagonista Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius. L’evento segue il successo ottenuto da questa produzione, che ha debuttato lo scorso ottobre a Livorno e ha registrato il tutto esaurito in diverse città italiane. La rappresentazione ha riscosso grande interesse tra il pubblico.

Straordinario e immediato successo per “ DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io ”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane. Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius con “ Din Don Down ” stanno bissando il successo di “ Up&Down ”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - DIN DON DOWN – PAOLO RUFFINI e la compagnia Mayor Von Frinzius a Villa Manin 6 luglio 2026

Paolo Ruffini e i Mayor Von Frinzius all'Arena di Verona con "Din Don Down": spettacolo il 2 maggio, biglietti in venditaDopo aver fatto registrare il tutto esaurito nei teatri d'Italia, l'attore livornese e la compagnia arrivano nel tempio italiano e internazionale...

Ruffini al Summer. Show non solo comico con “Din Don Down“ il 25 luglio in piazzaL’ingrediente che mancava è arrivato, un mix speciale che unisce teatro, musica e riflessione e che sta spopolando.

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