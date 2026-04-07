Paolo Ruffini sale sul palco della Regina con Din Don Down Alla ricerca di Dio

Martedì 21 luglio, l’attore e regista Paolo Ruffini porta in scena il suo spettacolo

Lo spettacolo di Paolo Ruffini “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, diretto da Lamberto Giannini, sbarca martedì 21 luglio all’Arena della Regina di Cattolica. A condividere il palco insieme a Ruffini, la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità e Claudia Campolongo al pianoforte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, all’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo RuffiniUn vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano,...

“Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” al Lyrick. Comicità irriverente e riflessioni con Paolo RuffiniArriva al Lyrick di Assisi sull’onda di un successo strepitoso in tutti i teatri italiani.

Paolo Ruffini - “DIN DON DOWN”

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Paolo Ruffini in ritardo, volo Ryanair posticipato. Il video diventa viraleUn piccolo imprevisto a bordo di un volo Ryanair da Crotone si è trasformato in un caso virale sui social. Secondo la ricostruzione di un utente su TikTok, Paolo Ruffini, forse giunto in ritardo al ... gazzetta.it

Aereo parte in ritardo per aspettare Paolo Ruffini, lui si scusaL’aereo parte in ritardo per aspettare un passeggero e a bordo, dopo una breve attesa, sale Paolo Ruffini che si scusa con tutti. L’episodio è accaduto qualche giorno fa ed è finito su TikTok e ... dilei.it

Paolo Ruffini. . Igor Sibaldi: bisogna imparare a non avere ragione. - facebook.com facebook