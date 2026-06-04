Paolo Rossi ragazzo d’oro Una mostra da pelle d’oca
Una mostra dedicata a Paolo Rossi è stata inaugurata, celebrando la carriera del calciatore. La kermesse si tiene durante la manifestazione “Derby, La festa del calcio anconetano”, che entra nel vivo con diverse partite e eventi. La mostra presenta fotografie, maglie e premi, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla figura di Rossi. L’evento richiama appassionati e tifosi, creando un’atmosfera di festa e ricordo.
Derby, La festa del calcio anconetano", entra nel vivo e accende emozioni. Dopo le prime partite di ieri e il successo della squadra dei vigili del fuoco di Ancona che si aggiudica il triangolare superando l’Aiac per 3-2 – terzi i giornalisti –, ecco che ieri pomeriggio nelle stanze e nei corridoi del Del Conero s’è alzato il velo sulla mostra dedicata a Paolo Rossi, indimenticato campione del mondo Spagna 1982. Gigantografie di momenti indimenticabili, maglie di campioni con la dedica a Pablito, cimeli che vanno dalla sua pagella al suo primo contratto, dai suoi scarpini Valsport dell’epoca al Pallone d’Oro, alla Scarpa d’Oro di capocannoniere del Mondiale 1982 e a tanto altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo)
Notizie e thread social correlati
Milano omaggia Dimarco: il murales di questo tifoso è da pelle d'ocaUn tifoso ha dipinto un murales dedicato a Federico Dimarco, considerato l'MVP della Serie A 2025-2026.
Leggi anche: Basket, Italia femminile al sogno Mondiale dopo 32 anni. Spreafico: “Da pelle d’oca”
Temi più discussi: Derby, torna la festa del calcio anconitano: cinque giorni di sport con la mostra dedicata a Paolo Rossi; Dal calcio giovanile alla mostra su Paolo Rossi: lo Stadio del Conero ospita la terza edizione di Derby – La festa del calcio anconitano; Maglie, pallone d’oro e altri cimeli: apre ad Ancona la mostra itinerante su Paolo Rossi; Al Conero torna il Derby del calcio anconitano: in contemporanea la mostra mondiale su Paolo Rossi.
Derby - il programma della giornata dedicata al calcio femminile. ore 16.30 inaugurazione della mostra Paolo Rossi un ragazzo d’oro, con la partecipazione di Federica Cappelletti, fondatrice della @accademia_italia_paolo_rossi e presidentessa dell facebook
Paolo Begni (@PaoloBegni1) / Posts and Replies x.com
Paolo Rossi, ragazzo d’oro. Una mostra da pelle d’ocaAl Del Conero 300 reperti storici unici, taglio del nastro con la moglie Federica. Il sindaco Silvetti: Ricordi di un campione, un esempio per lo sport. msn.com
Paolo Rossi, cinque anni fa moriva la leggenda dei Mondiali 1982 che fece sognare l'ItaliaLa foto profilo della sua compagna, Federica Cappelletti, campeggia ancora in bella vista sul suo profilo Facebook. Paolo Rossi non se n’è mai andato, nei cuori di chi, come Federica, lo ha amato ... corrieredelveneto.corriere.it