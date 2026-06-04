Paolo Rossi ragazzo d’oro Una mostra da pelle d’oca

Notizia in breve

Una mostra dedicata a Paolo Rossi è stata inaugurata, celebrando la carriera del calciatore. La kermesse si tiene durante la manifestazione “Derby, La festa del calcio anconetano”, che entra nel vivo con diverse partite e eventi. La mostra presenta fotografie, maglie e premi, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla figura di Rossi. L’evento richiama appassionati e tifosi, creando un’atmosfera di festa e ricordo.