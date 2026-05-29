Un tifoso ha dipinto un murales dedicato a Federico Dimarco, considerato l'MVP della Serie A 2025-2026. L'opera, realizzata a Milano, mostra l'esterno dell'Inter in azione ed è stata pubblicata sul profilo Instagram @___sorte___. Il murales ha suscitato grande emozione tra i supporter.

Federico Dimarco è l'Mvp della Serie A 2025-2026: un tifoso ha realizzato questo murales mozzafiato per ringraziare l'esterno dell'Inter e per sottolineare la grande prestazione di questa stagione (Ig: @sorte). . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano omaggia Dimarco: il murales di questo tifoso è da pelle d'oca

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