Basket Italia femminile al sogno Mondiale dopo 32 anni Spreafico | Da pelle d’oca

L’Italia femminile di basket torna a qualificarsi per il Mondiale dopo 32 anni. La squadra ha ottenuto la vittoria che le permette di partecipare al torneo internazionale, segnando un passo avanti significativo nel suo percorso. La notizia è stata accolta con entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che hanno seguito con attenzione la partita decisiva. Spreafico ha commentato il momento dicendo che è stato “da pelle d’oca”.

Il ritorno dell’Italia femminile di basket torna al Mondiale. La qualificazione è la conferma di un percorso di crescita importante. Dopo 32 anni di assenza dalla competizione iridata, le azzurre torneranno tra le grandi del basket mondiale grazie alla vittoria contro la Spagna. A raccontare l’importanza di questo traguardo è la capitana Laura Spreafico, che non nasconde l’emozione per il risultato raggiunto al Corriere dello Sport: «Volevamo qualificarci al Mondiale con le nostre forze senza dover aspettare gli altri risultati. Aver riportato l’Italia al Mondiale dopo così tanti anni con questo gruppo è qualcosa che fa venire la pelle d’oca». 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Basket, l’Italia femminile al Mondiale dopo 32 anni SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Approfondimenti e contenuti su Basket Italia femminile al sogno... Temi più discussi: Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; San Juan, Italia-Spagna 68-56 (Zandalasini 22). Le Azzurre tornano al Mondiale dopo 32 anni!; Come l’Italia si è qualificata al Mondiale femminile di basket; L'ItalBasket torna ai Mondiali dopo 32 anni: Spagna battuta 68-56. Italia da sogno! Impresa storica del basket femminile che va ai Mondiali dopo 32 anni(u0012 (? u0001?u0004MWL0y*&?u0002?bu001fu001bu001c u001b?G?u0004?Yu0010A«??A3$u000b?M??]4 b?c#u0001???,Xu0001?? u001b?`?????!??u0011AB_? ??Q?~\?E??u0018u00156???U?R?D??0?$?i?S?$d2?d ??G?u0004??u ... tuttosport.com L’Italbasket femminile torna al Mondiale dopo 32 anni: festa anche per la ternana CubajL’Italia di basket femminile torna al Mondiale. Dopo 32 anni di assenza. Eredità di quanto accaduto al torneo di qualificazione che si sta disputando a San Juan, in Portorico. Decisiva la vittoria sul ... umbria24.it Il pensiero al basket: “So che la Virtus mi ha dedicato un applauso alla Fiera. Ha battuto Milano, mi sembra che sia stata una bella partita” - facebook.com facebook La Stella Rossa Basket è la quarta squadra dilettantistica che parteciperà il 28 Marzo al quadrangolare in memoria di #MarioPaciolla. L'evento è al CUS di Napoli - via Campegna 267 - dalle 9.30 alle 13.30. x.com