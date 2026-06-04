Paola Turci e la fine della storia con Francesca Pascale il racconto privato | A casa mia lo hanno scoperto così

Paola Turci ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con Francesca Pascale. La cantante ha riferito che la notizia è stata scoperta in modo casuale a casa sua. La conferma della rottura è arrivata in un momento in cui Turci celebra i 40 anni di carriera e si prepara a pubblicare il suo nuovo album, intitolato 'Amore a dismisura', in uscita il 2 ottobre.

Quest'anno Paola Turci festeggia 40 anni di carriera e il titolo dell'album 'Amore a dismisura', in uscita il 2 ottobre, rappresenta un nuovo inizio, professionale e anche privato. A due anni dalla chiusura di un capitolo importante della sua vita come la relazione con Francesca Pascale, la. 🔗 Leggi su Today.it

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Paola Turci furiosa con Francesca Pascale: il retroscena sulla lite

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#PaolaTurci a Repubblica: Festeggio 40 anni di carriera con Vita mia e l'album Amore a dismisura. Dopo la fine del matrimonio con #FrancescaPascale ho chiuso un capitolo, ho ricominciato a scrivere e a respirare. Sono discreta, non cerco il gossip: faccio q x.com

BELEN NEL CAOS: LA VERITÀ CHE NESSUNO DICE reddit

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