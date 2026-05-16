Recentemente, la cantautrice ha parlato pubblicamente della fine della relazione con un’ex compagna, affermando che tra loro non ci sono più rapporti di amicizia. La coppia aveva vissuto un’unione civile che si è conclusa in modo definitivo. La cantante ha spiegato che non si frequentano più e che la loro separazione non ha portato a un riavvicinamento. Questa dichiarazione è arrivata durante un’intervista in cui ha affrontato il tema della fine della relazione.

La fine di una storia d’amore, specialmente quando è costantemente sotto i riflettori, lascia sempre strascichi profondi. Per Paola Turci, la fine dell’unione civile con Francesca Pascale, celebrata a Montalcino nel luglio del 2022 e naufragata dopo appena due anni di matrimonio, è la chiusura di un capitolo complesso e l’inizio di una vera e propria rinascita. La cantautrice romana si racconta a Corriere della Sera, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, Vita mia. Un brano nato dall’esigenza viscerale di fare un “reset” totale e di ritrovare la serenità dopo quello che definisce un lungo e prolungato inverno sentimentale. Il peso della campagna e un legame diventato tossico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Turci torna sulla fine dell’unione civile con Francesca Pascale: “Non siamo amiche”

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