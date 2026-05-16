Paola Turci torna sulla fine dell’unione civile con Francesca Pascale | Non siamo amiche
Recentemente, la cantautrice ha parlato pubblicamente della fine della relazione con un’ex compagna, affermando che tra loro non ci sono più rapporti di amicizia. La coppia aveva vissuto un’unione civile che si è conclusa in modo definitivo. La cantante ha spiegato che non si frequentano più e che la loro separazione non ha portato a un riavvicinamento. Questa dichiarazione è arrivata durante un’intervista in cui ha affrontato il tema della fine della relazione.
La fine di una storia d’amore, specialmente quando è costantemente sotto i riflettori, lascia sempre strascichi profondi. Per Paola Turci, la fine dell’unione civile con Francesca Pascale, celebrata a Montalcino nel luglio del 2022 e naufragata dopo appena due anni di matrimonio, è la chiusura di un capitolo complesso e l’inizio di una vera e propria rinascita. La cantautrice romana si racconta a Corriere della Sera, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, Vita mia. Un brano nato dall’esigenza viscerale di fare un “reset” totale e di ritrovare la serenità dopo quello che definisce un lungo e prolungato inverno sentimentale. Il peso della campagna e un legame diventato tossico. 🔗 Leggi su Dilei.it
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