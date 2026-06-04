Paola Di Benedetto stupisce tutti prima del sì definitivo
Paola Di Benedetto ha organizzato una festa con amici storici prima del suo matrimonio. La showgirl ha condiviso momenti di festa e allegria in vista del grande giorno. L’evento si è svolto in un’atmosfera informale e conviviale, con ospiti che hanno condiviso cibo, musica e sorrisi. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alla data del matrimonio o altri dettagli. La festa ha rappresentato un momento di condivisione tra persone vicine alla showgirl.
. La splendida showgirl ha riunito gli amici storici per celebrare in grande stile gli ultimi giorni prima del fatidico sì. Paola Di Benedetto si avvicina al giorno del matrimonio con Raoul Bellanova regalando ai suoi amici e ai follower uno degli appuntamenti più attesi che precedono le nozze: un addio al nubilato all’insegna del sole, della leggerezza e dell’eleganza. La conduttrice radiofonica ha scelto Forte dei Marmi per celebrare questo passaggio speciale della sua vita, trasformando un fine settimana in riva al mare in una festa intima e raffinata, condivisa con le persone più vicine e scandita da sorrisi, brindisi e momenti di autentica complicità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Paola Di Benedetto - Pie In The Face
Notizie e thread social correlati
Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, tutti i dettagli del matrimonioManca ormai poco al matrimonio tra la conduttrice radiofonica e il calciatore, con i preparativi ormai finalizzati.
Paola Di Benedetto sposa Raoul Bellanova: abito scelto ma è diverso da quello che tutti immaginanoIl matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si avvicina, con dettagli che iniziano a emergere.