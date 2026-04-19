Manca ormai poco al matrimonio tra la conduttrice radiofonica e il calciatore, con i preparativi ormai finalizzati. La coppia ha condiviso alcuni dettagli sui social, ma ancora non sono stati annunciati ufficialmente i luoghi e le modalità della cerimonia. Le famiglie e gli amici sono già stati informati, e l’evento si svolgerà nelle prossime settimane. Gli invitati attendono con curiosità il momento del matrimonio.

A quasi un anno dall'annuncio ufficiale del fidanzamento, avvenuto nel luglio 2025, il matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova entra finalmente nel vivo dei dettagli. Se la promessa di matrimonio era cosa nota, la speaker radiofonica ha deciso solo ora di rompere il silenzio sugli aspetti più attesi della cerimonia prevista per giugno. La scelta della location conferma il desiderio di un ritorno alle origini: la coppia celebrerà l’unione in Veneto, terra natale di Paola. "I preparativi procedono bene", ha svelato lei sui social, "sto cercando di assaporare ogni cosa e fare tutto al massimo delle nostre possibilità. Sono eventi unici nella vita e mi sto godendo anche il viaggio".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, tutti i dettagli del matrimonio

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