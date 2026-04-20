Il matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si avvicina, con dettagli che iniziano a emergere. La modella ha scelto il suo abito, che si distingue da quello che si poteva immaginare. Le nozze sono programmate nei prossimi giorni e gli organizzatori stanno definendo gli ultimi aspetti pratici. La coppia ha già annunciato la data, mentre il vestito rimane un elemento di curiosità tra i follower.

Il matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è ormai alle porte e i dettagli iniziano a prendere forma concreta. Dopo l’annuncio del fidanzamento nel luglio 2025, la coppia entra ora nella fase più intensa dei preparativi. La speaker radiofonica ha deciso di condividere con i fan alcuni momenti di questo percorso, svelando particolari molto attesi. Tra questi, la scelta dell’abito e della location, elementi centrali di ogni cerimonia. Il clima è quello dell’entusiasmo, ma anche della consapevolezza di vivere un momento unico. Un evento che segna non solo un’unione, ma anche una nuova fase della loro storia. I preparativi procedono senza intoppi e, come raccontato dalla stessa Paola sui social, vengono vissuti con attenzione e partecipazione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Paola Di Benedetto sposa Raoul Bellanova: abito scelto ma è diverso da quello che tutti immaginano

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Sto cercando di assaporare ogni cosa e fare tutto al massimo delle nostre possibilità. Sono eventi unici nella vita e mi sto godendo anche il viaggio. " Paola Di Benedetto ha scelto di vivere ogni singolo momento che la separa dal grande giorno insieme a Rao - facebook.com facebook