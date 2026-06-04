Un’auto ribaltata in una roggia ha portato al ritrovamento di un cadavere all’interno. L’incidente si è verificato in una strada di Pantigliate, vicino a quella dove si trovava Erika Ferini Strambi. La vittima, un uomo di 37 anni di nazionalità moldava, aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La polizia sta indagando per chiarire le cause dell’incidente e se ci siano collegamenti con altri eventi nella zona.

Pantigliate (Milano) – Un’ auto ribaltata in una roggia, nell’abitacolo il cadavere di un uomo. È mistero sulla morte di un moldavo di 37 anni, con alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto nella mattinata di ieri a Pantigliate, in un’area di campagna, in l ocalità Cascina Nuova. È qui che i carabinieri della tenenza di San Giuliano sono intervenuti, alle 12.30, in seguito alla segnalazione di un cittadino, che chiamato il 112 dopo aver notato la presenza di un’Alfa Romeo Giulia all’interno di una canale con dell’acqua. Dalla verifiche eseguite dai militari, l’auto è risultata rubata: era stata sottratta al proprietario nella notte tra lunedì e martedì, nel comune di Rodano, a circa cinque chilometri di distanza da Pantigliate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pantigliate: morto sull’auto rubata e ripescato in un canale. Sulla stessa strada di Erika Ferini Strambi

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